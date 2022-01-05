Протестувальники захопили аеропорт Алмати, рейси скасовані

Про це повідомляє Telegram-канал "Протесты Казахстан".



5 січня учасники протестів у Казахстані захопили аеропорт Алмати. Усі рейси скасували, проводиться евакуація персоналу аеропорту. На момент захоплення усіх пасажирів евакуювали із будівлі.



За даними пресслужби, наразі в аеропорту знаходиться близько 45 протестувальників.



Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.

Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.

Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.

Адміністрація столиці Казахстану Нур-Султану оточена поліцією, в Алмати озброєні протестувальники громлять резиденцію президента, а аеропорт в Актау зупинив роботу на тлі протестів.