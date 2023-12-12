Авіакомпанія SAS прибрала Nesquik із меню через позицію Nestle щодо війни в Україні
Скандинавська авіакомпанія SAS прибрала напої Nesquik із меню – це пов'язано з потраплянням компанії Nestle до списку спонсорів війни в Україні
Про це повідомляє телеканал TV2.
"Ми можемо підтвердити, що виключили Nesquik з бортового асортименту через додавання компанії Nestle до українського списку спонсорів війни", - написала авіакомпанія SAS.
Також компанія відмовилася від напоїв Pepsi.
SAS заявила, що спілкується з постачальниками та з'ясовує їхні наміри.
"Крім того, ми маємо діалог з невеликою групою постачальників, щоб зрозуміти їхні плани на майбутнє", - написали в авіакомпанії.
Скандинавські авіалінії SAS – мультинаціональна авіакомпанія (Данія, Норвегія та Швеція), провідний перевізник скандинавських країн, базується в Стокгольмі. 2006 року Скандинавські авіалінії перевезли 25 млн пасажирів, SAS Group загалом — 38,6 млн пасажирів.
- Нагадаємо, 2 листопада НАЗК внесло до списку спонсорів війни швейцарську корпорацію Nestle, яка досі співпрацює з РФ.
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