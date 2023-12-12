Авіакомпанія SAS прибрала Nesquik із меню через позицію Nestle щодо війни в Україні

Про це повідомляє телеканал TV2.

"Ми можемо підтвердити, що виключили Nesquik з бортового асортименту через додавання компанії Nestle до українського списку спонсорів війни", - написала авіакомпанія SAS.

Також компанія відмовилася від напоїв Pepsi.

SAS заявила, що спілкується з постачальниками та з'ясовує їхні наміри.

"Крім того, ми маємо діалог з невеликою групою постачальників, щоб зрозуміти їхні плани на майбутнє", - написали в авіакомпанії.

Скандинавські авіалінії SAS – мультинаціональна авіакомпанія (Данія, Норвегія та Швеція), провідний перевізник скандинавських країн, базується в Стокгольмі. 2006 року Скандинавські авіалінії перевезли 25 млн пасажирів, SAS Group загалом — 38,6 млн пасажирів.