Авіаносець США прибув до Південної Кореї попри погрози КНДР
У четвер, 12 жовтня, атомний авіаносець США прибув до південнокорейського портового міста Пусан з метою продемонструвати свою силу у відповідь на ядерні та ракетні загрози КНДР
Про це пише Kyodo.
Зазначається, що авіаносець прибув під час спільних навчань США, Південної Кореї та Японії у міжнародних водах на південний схід від південнокорейського острова Чеджудо.
Нещодавно міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що п'ятиденний візит авіаносця відбувається в рамках угоди між Сеулом і Вашингтоном щодо підвищення "регулярної видимості" стратегічних активів США на Корейський півострів.
Востаннє авіаносець відвідав Південну Корею у вересні 2022 року. Ще один американський атомний авіаносець Nimitz також відвідав порт Пусана в березні.
- У ніч з 10 на 11 жовтня авіаносець ЗС США "Джеральд Форд" прибув до східних берегів Середземномор'я.
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