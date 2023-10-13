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Авіаносець США прибув до Південної Кореї попри погрози КНДР

13 жовтня, 2023 п'ятниця
07:35
Світ Авіаносець "Джеральд Форд" 

У четвер, 12 жовтня, атомний авіаносець США прибув до південнокорейського портового міста Пусан з метою продемонструвати свою силу у відповідь на ядерні та ракетні загрози КНДР

Про це пише Kyodo.

Зазначається, що авіаносець прибув під час спільних навчань США, Південної Кореї та Японії у міжнародних водах на південний схід від південнокорейського острова Чеджудо.

Нещодавно міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що п'ятиденний візит авіаносця відбувається в рамках угоди між Сеулом і Вашингтоном щодо підвищення "регулярної видимості" стратегічних активів США на Корейський півострів.

Востаннє авіаносець відвідав Південну Корею у вересні 2022 року. Ще один американський атомний авіаносець Nimitz також відвідав порт Пусана в березні.

  • У ніч з 10 на 11 жовтня авіаносець ЗС США "Джеральд Форд" прибув до східних берегів Середземномор'я.
КНДР
Південна Корея
США
Військові новини
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