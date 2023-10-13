Авіаносець США прибув до Південної Кореї попри погрози КНДР

Про це пише Kyodo.

Зазначається, що авіаносець прибув під час спільних навчань США, Південної Кореї та Японії у міжнародних водах на південний схід від південнокорейського острова Чеджудо.

Нещодавно міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що п'ятиденний візит авіаносця відбувається в рамках угоди між Сеулом і Вашингтоном щодо підвищення "регулярної видимості" стратегічних активів США на Корейський півострів.

Востаннє авіаносець відвідав Південну Корею у вересні 2022 року. Ще один американський атомний авіаносець Nimitz також відвідав порт Пусана в березні.