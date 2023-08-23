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Авіація ЗСУ за добу завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, — Генштаб

23 серпня, 2023 середа
20:57
Війна з Росією ЗСУ, міномет, міна

Авіація ЗСУ за добу, 23 серпня, завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, та ще по одному - по ворожому ЗРК та пункту управління

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Росіяни за день завдали 9 ракетних та 49 авіаударів по території України

А також здійснили 40 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Окрім того, сьогодні окупанти здійснили чергову атаку по території України, застосувавши БпЛА "Shahed-136/131". Українською ППО було знищено 12 ударних дронів противника, проте внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура.

На основних напрямках фронту за добу відбулося 16 боєзіткнень

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Ромнів, Костянтинівки Сумської області та Довжика, Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Блешня Чернігівської області; Іскрисківщина, Покровка, Рясне Сумської області та Огірцеве, Гатище, Красний Яр Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Шийківки Харківської області та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Першотравневе, Орлянське Харківської області.
  • На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямпіль, Закітне, Верхньокам’янське,  Івано-Дар’ївка, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Никифорівка, Василівка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти  Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногірка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Благодатне, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмакчки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхіва та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Магдалинівка, Лукянівське, Павлівка, П’ятихатки, Плавні Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Берислава, Одрадокам’янки, Львового, Херсона Херсонської області та Ізмаїла Одеської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Херсон, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Софіївка, Широка Балка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

  • У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.
Луганщина
Донеччина
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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