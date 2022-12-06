Авіація ЗСУ за добу завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по ракетно-зенітних комплексах
Протягом доби, 6 грудня, авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по ракетно-зенітних комплексах. Також Генштаб підтвердив втрати ворога за 4 грудня
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Окрім того, 6 грудня підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та склад боєприпасів противника.
Також у Генштабі підтвердили, що в результаті вогневого ураження було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу та близько 70 окупантів отримали поранення.
- У Генштабі розповіли, що 30 листопада на Донеччині дезертирував 21 ворожий солдат, серед них 13 - з місць позбавлення волі. Усіх їх було знищено.
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