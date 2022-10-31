Про це повідомляє Генштаб у своєму facebook.

Повідомляється, що з 21 удару 15 прийшлося по районах зосередження озброєння та військової техніки, 2 - по взводних опорних пунктах, а ще 4 - по позиціях комплексів ППО противника.

На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер та один штурмовик Су-25.

ЗСУ знищили на Півдні два російських склади з боєприпасами, гаубицю "Акація" й 27 солдатів.

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