Авіація ЗСУ за добу завдала по ворогу 21 удар, а ракетні війська і артилерія уразили пункт управління
За 30 жовтня авіація ЗСУ завдала по ворогу 21 удар, а ракетні війська й артилерія уразили пункт управління та зенітну ракетну установку
Про це повідомляє Генштаб у своєму facebook.
Повідомляється, що з 21 удару 15 прийшлося по районах зосередження озброєння та військової техніки, 2 - по взводних опорних пунктах, а ще 4 - по позиціях комплексів ППО противника.
На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер та один штурмовик Су-25.
- ЗСУ знищили на Півдні два російських склади з боєприпасами, гаубицю "Акація" й 27 солдатів.
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