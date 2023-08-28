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Авіація ЗСУ за добу знищила пункт управління та 3 ЗРК ворога, — Генштаб

28 серпня, 2023 понедiлок
19:23
Війна з Росією ЗСУ, міномет, міна

Протягом дня, 28 серпня, авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження ворога, знищила пункт управління та 3 ЗРК ворога

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, засіб протиповітряної оборони та артилерійський засіб на вогневій позиції противника.

Росіяни завдали 30 авіаційних та 8 ракетних ударів по території України

А також здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. 

За добу на основних напрямках фронту відбулося 26 боєзіткнень

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки та Славгорода Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Камінь Чернігівської області; Волфино, Бояро-Лежачі, Попівка, Стукалівка Сумської області та Мала Вовча, Охримівка, Ветеринарне Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Привілля, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. З артилерії та мінометів обстріляв Олександропіль, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки, Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське, Чарівне, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали Херсон, Садове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

  • Уранці 28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області пролунав вибух в імпровізованій казармі кадировців.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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2023, понедiлок
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