Австралія надала Україні 3D-принтер з металу й системи боротьби з дронами: пакет військової допомоги вартістю $20 млн

Про це повідомляє The West Australian.

У список військової допомоги увійшло обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D-принтер для металу та системи боротьби з безпілотниками - матеріали, розроблені австралійськими фірмами DroneShield, Micro-X, Minelab і SPEE3D.

Також уряд Австралії заявив, що літак Королівських військово-повітряних сил Австралії E-7A Wedgetail вилетів до Німеччини для підтримки постачання міжнародної гуманітарної та військової допомоги Україні.

"Австралія залишається непохитною у підтримці України, щоб захистити себе від незаконного та аморального вторгнення Росії. Цей внесок забезпечить Україні одні з найкращих можливостей у світі, одночасно інвестуючи в суверенну оборонну промисловість і технологічний сектор Австралії", — заявив прем’єр-міністр Ентоні Албанезе в середу, 25 жовтня.

Міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой подякував австралійським компаніям за допомогу в наданні допомоги Україні.

Він зазначив, що 3D-принтери з металу можна використовувати для друку запчастин, обладнання для розмінування, а переносне рентгенівське обладнання може надати життєво необхідну допомогу українським військовим на полі бою.