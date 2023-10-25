Австралія надала Україні 3D-принтер з металу й системи боротьби з дронами: пакет військової допомоги вартістю $20 млн
В рамках пакета військової допомоги Україні вартістю $20 млн Австралія відправляє в Україну 3D-принтер з металу й системи боротьби з безпілотниками
Про це повідомляє The West Australian.
У список військової допомоги увійшло обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D-принтер для металу та системи боротьби з безпілотниками - матеріали, розроблені австралійськими фірмами DroneShield, Micro-X, Minelab і SPEE3D.
Також уряд Австралії заявив, що літак Королівських військово-повітряних сил Австралії E-7A Wedgetail вилетів до Німеччини для підтримки постачання міжнародної гуманітарної та військової допомоги Україні.
"Австралія залишається непохитною у підтримці України, щоб захистити себе від незаконного та аморального вторгнення Росії. Цей внесок забезпечить Україні одні з найкращих можливостей у світі, одночасно інвестуючи в суверенну оборонну промисловість і технологічний сектор Австралії", — заявив прем’єр-міністр Ентоні Албанезе в середу, 25 жовтня.
Міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой подякував австралійським компаніям за допомогу в наданні допомоги Україні.
Він зазначив, що 3D-принтери з металу можна використовувати для друку запчастин, обладнання для розмінування, а переносне рентгенівське обладнання може надати життєво необхідну допомогу українським військовим на полі бою.
- Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що малогабаритні повітряні цілі противника австралійський комплекс Slinger знищує у ціновому діапазоні від $100 до $1000 в залежності від типів боєприпасів.
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