Defense Express: антидронові комплекси Slinger від Австралії допоможуть задешево збивати ворожі Shahed

Про це він розповів в етері Еспресо.

"З'явилася інформація про надання Україні антидронових комплексів Slinger від Австралії. Мова йде, що буде поставлено додаткових 10 систем, які будуть встановлені на американські гантраки (англ. gun truck — озброєна вантажівка). Постачання таких комплексів є дуже позитивним сигналом. Відомо, що ці системи будуть поставлені нам спільно з США, а кошти були виділені раніше у рамках виданої допомоги", - зауважив військовий експерт.

Валерій Рябих розповів, що ця зброя має 30 мм автоматичну гармату, прицільний оптичний засіб, сучасний радар, що дозволяє виявляти малогабаритні повітряні цілі, а також поєднується з системою керування.

"Цінне у цьому комплексі те, що він дає можливість збивати ворожі дрони Shahed за дешеву ціну. Наприклад, ми зараз можемо використовувати дорогезні ракети вартістю десятки або ж інколи й сотні тисяч доларів, при ціні Shahed у десятки тисяч доларів. А комплекс Slinger може знищувати подібні цілі за ціною від $100 до $1000 в залежності від типів боєприпасів, які застосовуються. Отже, це дуже гарна система і слід зазначити, що вже законтрактовані такі комплекси по інших напрямках. Щоб не входити у деталі, скажу, що десь ми будемо отримувати такі системи більше сотні", - резюмував Рябих.