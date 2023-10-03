Defense Express: антидронові комплекси Slinger від Австралії допоможуть задешево збивати ворожі Shahed
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що малогабаритні повітряні цілі противника комплекс Slinger знищує у ціновому діапазоні від $100 до $1000 в залежності від типів боєприпасів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"З'явилася інформація про надання Україні антидронових комплексів Slinger від Австралії. Мова йде, що буде поставлено додаткових 10 систем, які будуть встановлені на американські гантраки (англ. gun truck — озброєна вантажівка). Постачання таких комплексів є дуже позитивним сигналом. Відомо, що ці системи будуть поставлені нам спільно з США, а кошти були виділені раніше у рамках виданої допомоги", - зауважив військовий експерт.
Валерій Рябих розповів, що ця зброя має 30 мм автоматичну гармату, прицільний оптичний засіб, сучасний радар, що дозволяє виявляти малогабаритні повітряні цілі, а також поєднується з системою керування.
"Цінне у цьому комплексі те, що він дає можливість збивати ворожі дрони Shahed за дешеву ціну. Наприклад, ми зараз можемо використовувати дорогезні ракети вартістю десятки або ж інколи й сотні тисяч доларів, при ціні Shahed у десятки тисяч доларів. А комплекс Slinger може знищувати подібні цілі за ціною від $100 до $1000 в залежності від типів боєприпасів, які застосовуються. Отже, це дуже гарна система і слід зазначити, що вже законтрактовані такі комплекси по інших напрямках. Щоб не входити у деталі, скажу, що десь ми будемо отримувати такі системи більше сотні", - резюмував Рябих.
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