Про це повідомляє Guardian.

Міністр оборони країни Річард Марлес також додав, що Австралія розглядає можливість надіслати Україні додаткову підтримку військово-морських сил, щоб підтримати поточні зобов'язання

"Нам дійсно потрібно готуватися до тривалого конфлікту, і виходячи з цього ми розуміємо, що нам потрібно буде надавати підтримку Україні в довгостроковій перспективі", — повідомив Марлз програмі ABC Insiders.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав Австралію припинити видавати туристичні візи російським мандрівникам

"Я закликаю австралійський уряд заборонити видачу туристичних віз для росіян, але продовжити видавати візи для біженців для тих, хто тікає від жорстокої автократії", — написав посол у Twitter.

Але Марлес відхилив пропозицію посла.

"У нас діє цілий ряд санкцій, і наші санкції зосереджені на російському уряді, тих, хто здійснює те, що сталося по відношенню до України, а не на самих росіянах", — заявив він.

Посольство Австралії в Києві залишається закритим, незважаючи на те, що десятки різних країн повертаються до української столиці для відновлення дипломатичних операцій. Марлз не вказав часові рамки відкриття посольства Австралії, але заявив, що це враховано.

"Зважаючи на ситуацію з безпекою, для цього потрібна велика кількість матеріально-технічного забезпечення та підтримки, але це те, що буде постійно оцінюватися. Це було відносно невелике посольство… нам потрібно оцінити та переконатися, що ми можемо забезпечити безпеку, щоб воно могло функціонувати належним чином", — заявив він у неділю.