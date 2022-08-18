Австралія забрала ділянку, на якій повинні були збудувати посольство РФ

Про це пише ABC Australia.

Видання повідомляє, що рішення було прийнято оскільки російська сторона пропустила трирічний термін для проведення будівництва. Росіяни мають звільнити ділянку протягом 20 днів.

Москва отримала дозвіл на будівництво в 2011 році, але будівництво затримувалося роками. Влада Канберри пояснила свій крок тим, що незавершені роботи, погіршують загальну естетику, важливість і гідність території, відведеної для дипломатичних місій та іноземних представництв у національній столиці. Також вони заперечили, що це рішення пов'язане із вторгненням Росії в Україну.

Російське посольство заявило, що шукає юридичної консультації щодо "безпрецедентного та вкрай небажаного кроку".

30 липня британський депутат Кріс Брайант сказав, що Великій Британії варто відправити російське посольство назад до Москви.

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