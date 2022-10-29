Австралія передасть ЗСУ 30 бронемашин і приєднається до навчання українських солдатів
Австралія передасть українській армії 30 бронеавтомобілів Bushmaster, а також приєднається до програми навчання ЗСУ
Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.
"Завдяки своєму австралійському колезі Річарду Марлесу за нові заходи безпеки для ЗСУ: 30 бронеавтомобілів Bushmaster. Також австралійські військовослужбовці приєднаються до британської програми навчання українських військових INTERFLEX", - написав він.
Він додав, що загальна підтримка України Австралією сягнула 655 мільйонів австралійських доларів.
- 29 вересня Генеральний штаб України показав, як Британія навчає українських військових перемагати. За даними відомства, тренування проводяться на об’єктах навчально-матеріальної бази збройних сил Великої Британії. До проведення занять залучені як інструктори Королівської армії, так і збройних сил Данії, Канади, Нідерландів, Фінляндії, Нової Зеландії та України.
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