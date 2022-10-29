Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков.

"Завдяки своєму австралійському колезі Річарду Марлесу за нові заходи безпеки для ЗСУ: 30 бронеавтомобілів Bushmaster. Також австралійські військовослужбовці приєднаються до британської програми навчання українських військових INTERFLEX", - написав він.

Він додав, що загальна підтримка України Австралією сягнула 655 мільйонів австралійських доларів.

29 вересня Генеральний штаб України показав, як Британія навчає українських військових перемагати. За даними відомства, тренування проводяться на об’єктах навчально-матеріальної бази збройних сил Великої Британії. До проведення занять залучені як інструктори Королівської армії, так і збройних сил Данії, Канади, Нідерландів, Фінляндії, Нової Зеландії та України.

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