Австралія відправить бронетранспортери Bushmaster в Україну на прохання Зеленського
Австралія направить в Україну бронетехніку місцевого виробництва на прохання президента Володимира Зеленського. Зокрема будуть направлені машини Bushmaster
Про це повідомляє CNN.
"Ми не просто відправляємо наші молитви, ми відправляємо нашу зброю, ми відправляємо наші боєприпаси, ми відправляємо нашу гуманітарну допомогу, ми відправляємо все це і бронежилети", – заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.
Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський попросив бронетехніку, виступаючи в парламенті Австралії по відеозв'язку в четвер, 31 березня.
"У вас є дуже хороша БТР "Bushmaster", яка може істотно допомогти Україні, і інша техніка, яка може зміцнити наші позиції в озброєнні. Якщо у вас є можливість поділитися цим з нами, ми були б дуже вдячні", – зазначив Зеленський.
Bushmaster – австралійський колісний повнопривідний панцирний транспортер. Він розрахований на перевезення і підтримку відділення піхоти з дев'яти осіб з місцем для ще одного. Транспортер повністю кондиціонований і може працювати автономно протягом трьох днів.
- Виступ президента України вплинув на австралійців у запровадженні додаткових санкції стосовно російського агресора. Країна відмовляється від російських нафти й газу.
- Також Австралія введе 35% тариф на весь імпорт з Росії та Білорусі.
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