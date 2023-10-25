Австралія відправить на Близький Схід літаки та військових, якщо ситуація у регіоні погіршиться
Уряд Австралії відправляє "значний контингент" літаків і допоміжних військ на Близький Схід в режимі очікування, якщо ситуація між Ізраїлем та ХАМАС погіршиться
Про це пише The Guardian.
Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра та міністра оборони Річард Марлз заявив, що два додаткові літаки RAAF і допоміжні війська відправляються на Близький Схід "на непередбачений випадок".
Водночас він не повідомив, де саме в регіоні Австралія розмістить свої війська або скільки їх буде. Проте відомо, що транспортник C-17 і заправник KC-30 приєднаються до наявних літаків у режимі очікування, якщо австралійцям по всьому Близькому Сходу потрібна буде раптова евакуація.
"Ми не визначаємо, де вони будуть, але суть цього полягає в тому, щоб надати підтримку австралійському населенню, яке знаходиться на Близькому Сході, якщо ситуація погіршиться, по суті", - сказав він.
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