Австралія запровадила нові санкції проти чиновників РФ
Австралія ввела нові санкції проти Росії та заборонила в'їзд для семи чиновників з Криму, який кремль анексував на початку 2014 року
Про це інформує Australian Associated Press.
"Росіяни обіймають посади регіонального управління в найбільшому місті регіону Севастополі. Ні анексія, ні регіональний уряд Росії не були офіційно визнані міжнародною спільнотою", - йдеться у повідомленні.
Санкції ввели проти так званих губернатора, прем’єр-міністра, ексголови та заступника голови виборчої комісії та членів законодавчих зборів, які обіймають посади в тимчасово окупованому місті Криму.
Зокрема йдеться і про Михайла Развожаєва.
Повідомляється, що Австралія запровадила санкції загалом проти понад 1000 осіб після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 році.
Також нещодавно новий пакет санкцій проти Російської Федерації запровадив кабінет міністрів Японії. Обмеження впливають на експорт компонентів для авіації, дронів і космічної галузі.
Нагадаємо, 5 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі. А очільник Міненерго Галущенко закликав світ поширити санкції на ядерну галузь РФ, вона не повинна отримувати надприбутки, які йдуть на фінансування війни проти України.
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