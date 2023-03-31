Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Австралія запровадила нові санкції проти чиновників РФ

Австралія запровадила нові санкції проти чиновників РФ

31 березня, 2023 п'ятниця
13:47
Світ Австралія

Австралія ввела нові санкції проти Росії та заборонила в'їзд для семи чиновників з Криму, який кремль анексував на початку 2014 року

Про це інформує Australian Associated Press

"Росіяни обіймають посади регіонального управління в найбільшому місті регіону Севастополі. Ні анексія, ні регіональний уряд Росії не були офіційно визнані міжнародною спільнотою", - йдеться у повідомленні.

Санкції ввели проти так званих губернатора, прем’єр-міністра, ексголови та заступника голови виборчої комісії та членів законодавчих зборів, які обіймають посади в тимчасово окупованому місті Криму.

Зокрема йдеться і про Михайла Развожаєва.

Повідомляється, що Австралія запровадила санкції загалом проти понад 1000 осіб після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 році.

Також нещодавно новий пакет санкцій проти Російської Федерації запровадив кабінет міністрів Японії. Обмеження впливають на експорт компонентів для авіації, дронів і космічної галузі.  

Нагадаємо, 5 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі. А очільник Міненерго Галущенко закликав світ поширити санкції на ядерну галузь РФ, вона не повинна отримувати надприбутки, які йдуть на фінансування війни проти України.

Росія
Крим
російська армія
Австралія
санкції проти Росії
війна з Росією
окупанти
Читайте також:
Андрій Лунін
29 березня, 2023 середа
Лунін прийняв остаточне рішення стосовно свого майбутнього в "Реалі", - Marca
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
29 березня, 2023 середа
У Китаї відреагували на запрошення Сі Цзіньпіна відвідати Україну
Сі Цзіньпін
30 березня, 2023 четвер
Сі Цзіньпін готує Китай до війни, – Foreign Affairs
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
31 березня
15:00
Оновлено
прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Прем'єр Іспанії Санчес закликав Сі Цзіньпіна поговорити із Зеленським
14:58
свобода слова преса
У Чернігові представники "Слуги народу" напали на журналістів і розбили камеру, - ЗМІ
14:55
Лукашенко
Лукашенко заявив, що в Білорусі може бути розміщено й стратегічну ядерну зброю
14:48
на фото: СБУ
У Дніпрі затримали групу осіб, які викрадали людей і вимагали у них гроші
14:46
Києво-Печерська лавра
В УПЦ МП заявили, що угода про передачу споруд Києво-Печерської Лаври усе ще дійсна
14:42
Raiffeisen Bank
Нацбанк чекає від Raiffeisen чітких кроків щодо виходу з РФ
14:41
Олаф Шольц
Шольц у річницю звільнення Бучі: Росія не переможе
14:41
СБУ затримала зрадника на Кіровоградщині
Збирав дані про місцевий військовий аеродром: СБУ затримала зрадника на Кіровоградщині
14:36
обстріл
Росіяни з початку доби тричі обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
14:27
Оновлено
Зеленський та іноземні політики вшанували пам’ять загиблих від рук окупантів мешканців Бучі
14:12
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із прем'єром Словенії відновлення деокупованих територій
14:04
Фінляндія НАТО
Як Фінляндія утерла носа Путіну. І що треба взяти на замітку Україні
14:01
OPINION
Оксана Забужко
Паша-Мерседес заговорив українською. На черзі криміналітет
13:57
нафта
ЄС не переглядатиме стелю цін на російську нафту, - Bloomberg
13:52
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі розкритикувала уряд: "говорять однією мовою з Москвою"
13:48
Жозеп Боррель
Боррель про війну в Україні: ЄС готовий порушити табу
13:29
У Німеччині запрацював український "Паспортний сервіс", поки у тестовому режимі
13:15
знищення ворожого танка артилерією
Українські воїни ліквідували 17 росіян, станцію РЕБ, пункт управління дронами і танк, - ОК "Південь"
13:15
Оновлено
Олександр Лукашенко
Лукашенко закликав припинити бойові дії в Україні. У Кремлі планують обговорити його пропозицію
13:03
Ілон Маск
Ілон Маск планує відвідати Китай і зустрітися з прем'єр-міністром Лі Цяном, - Reuters
12:50
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Фінляндія стане членом НАТО у найближчі дні, - Столтенберг
12:34
Військова журналістика
Еспресо увійшло до переліку найякісніших і відповідальних українських онлайн-медіа, — моніторинг ІМІ
12:30
На Херсонщині на міні підірвалися енергетики
На Херсонщині на міні підірвалися енергетики: двоє загинули
12:28
Бабич Роман
Врятував життя понад 600 військовим і загинув, рятуючи побратимів. На сайті президента опублікована петиція про присвоєння Бабичу Роману звання Героя України
12:15
Буча автівки
Генпрокуроратура опублікувала статистику воєнних злочинів у Бучі
12:14
Сі Цзіньпін і Зеленський
У Китаї не виключають можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського, - Financial Times
12:07
евакуація
Не тільки Бахмут: у Донецькій ОВА припустили примусову евакуацію з 13 громад
12:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Знакова зустріч пані посла США та очільника СБУ: Служба переходить на стандарти НАТО
11:55
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Маляр про штурм росіянами Бахмута: Втрати ворога не виправдовують себе
11:50
Сергій Шахов
ВАКС оголосив у розшук нардепа Шахова, який переховується за недекларування майна на 88 млн грн
11:47
Ексклюзив
Єдині новини
Потенціал єдиного телемарафону потроху вичерпується, - медіаменеджерка Остапа
11:42
Японія обмежила експорт обладнання для виробництва мікрочипів у Китаї
11:37
Комісію Мінкульту знову не пустили до Києво-Печерської Лаври
11:11
Михайло Подоляк
Подоляк про список "недружніх" до РФ країн: Кремль вважає, що уряд Орбана не дуже якісно стоїть на колінах
10:51
Укрпошта випустила марку до річниці деокупації Бучі, Ірпеня та Гостомеля
10:50
Михайло Подоляк
Подоляк назвав МАГАТЕ неефективним і некомпетентним через неможливість вирішити проблему з окупованою ЗАЕС
10:45
Огляд
Захмарні статки та, ймовірно, фіктивне розлучення: за які заслуги Павла Горбасенка переобрали головою Господарського суду Київської області
10:35
Віктор Орбан
Орбан вважає, що країни ЄС близькі до того, аби відправляти миротворчий контингент до України
10:35
Києво-Печерська лавра
В УПЦ МП заявили, що храми Лаври опечатувати приїде комісія з "радикалами": просять вірян не піддаватися на "провокації"
10:19
суд
Суд арештував нерухомість збанкрутілого банку на понад 360 млн грн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV