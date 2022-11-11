Австралія звинувачує російських хакерів у кібератаці на страхову компанію
В Австралії федеральна поліція звинуватила російських хакерів у кібератаці на страхову компанію Medibank Private Ltd
Про це повідомляє Reuters.
Після злому близько 10 мільйонів поточних і колишніх клієнтів Medibank виявилися скомпрометованими.
Зазначають, що комісар федеральної поліції Австралії (AFP) Ріс Кершоу вважає винними в атаці на Medibank грубу кіберзлочинців, які, імовірно, причетні до інших зломів в усьому світі. Він зазначив, що знає, хто винний, але імена поки не називатиме.
"Щодо злочинців, ми знаємо, хто ви, і, крім того, AFP має зкілька значних результатів, коли справа доходить до повернення правопорушників з-за кордону до Австралії, щоб постати перед системою правосуддя", - наголосив Кершоу.
Він також зазначив, що AFP проводитиме переговори з російськими правоохоронними органами щодо зловмисників.
Російське посольство поки не надало жодних коментарів стосовно ситуації.
- 11 листопада стало відомо, що Microsoft звинуватила російських військових хакерів у причетності до атак програм-вимагачів на українські та польські транспортні та логістичні організації минулого місяця.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе