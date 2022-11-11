Австралія звинувачує російських хакерів у кібератаці на страхову компанію

Про це повідомляє Reuters.

Після злому близько 10 мільйонів поточних і колишніх клієнтів Medibank виявилися скомпрометованими.

Зазначають, що комісар федеральної поліції Австралії (AFP) Ріс Кершоу вважає винними в атаці на Medibank грубу кіберзлочинців, які, імовірно, причетні до інших зломів в усьому світі. Він зазначив, що знає, хто винний, але імена поки не називатиме.

"Щодо злочинців, ми знаємо, хто ви, і, крім того, AFP має зкілька значних результатів, коли справа доходить до повернення правопорушників з-за кордону до Австралії, щоб постати перед системою правосуддя", - наголосив Кершоу.

Він також зазначив, що AFP проводитиме переговори з російськими правоохоронними органами щодо зловмисників.

Російське посольство поки не надало жодних коментарів стосовно ситуації.

11 листопада стало відомо, що Microsoft звинуватила російських військових хакерів у причетності до атак програм-вимагачів на українські та польські транспортні та логістичні організації минулого місяця.