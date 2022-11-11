Microsoft звинуватив російських хакерів у причетності до кібератак на Україну та Польщу
Компанія Microsoft заявила, що російські військові хакери, імовірно, причетні до атак програм-вимагачів на українські та польські транспортні та логістичні організації минулого місяця
Про це повідомляє CNN.
Ця російська кібератака вперше завдала шкоди країні-члену НАТО.
"Зломи справді завдали шкоди транспортним і логістичним компаніям у Польщі та Україні", - сказав представник Microsoft.
Зазначають, що за зломами стоїть група хакерів, які працюють від імені ГУР Росії. Саме вона спричинила відключення електроенергії в деяких частинах України у 2015-2016 роках.
"Атаки програм-вимагачів, пов’язаних із ГРУ, сигналізують про "підвищений ризик для організацій, які безпосередньо постачають або транспортують гуманітарну чи військову допомогу в Україну", - зазначив представник Microsoft.
Українське Держспецзв'язку відмовилося коментувати ситуацію. Російське посольство в США також не відреагувало на прохання надати коментарі.
Одночасно з цим генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кібератака може викликати дію положення про колективну оборону НАТО, яке вимагає від усіх членів захищатися від нападу на іншого члена. Утім це ніколи не відбувалося раніше, тож невідомо, що саме стане причиною для дій у відповідь.
- 1 листопада стало відомо, що російські хакери в жовтні намагалися зламати вебресурси міністерства фінансів США.
- 9 листопада в Держспецзв'язку повідомили, що російські хакери почали розсилати від їхнього імені лити зі шкідливими програмами.
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