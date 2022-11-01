Російські хакери минулого місяця намагалися зламати веб-ресурси мінфіну США
У міністерстві фінансів США заявили, що російські хакери минулого місяця намагалися зламати їхні веб-ресурси, проте цей інцидент практично не викликав перебоїв
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела в установі.
Радник міністра фінансів з кібербезпеки Тодд Конклін заявив, що DDoS-атаку приписали російському хакерському угруповуванню Killnet, які в жовтні взяли на себе відповідальність за атаки на ресурси кількох штатів та низку аеропортів США.
Неназваний представник Мінфіну заявив, що новий, більш суворий підхід уряду до кібербезпеки, допоміг уникнути перебоїв.
- 23 жовтня стало відомо, що безпосередньо перед виборами група російських хакерів Killnet спробувала зламати сайт Кнесету.
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