Російські хакери минулого місяця намагалися зламати веб-ресурси мінфіну США

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела в установі.

Радник міністра фінансів з кібербезпеки Тодд Конклін заявив, що DDoS-атаку приписали російському хакерському угруповуванню Killnet, які в жовтні взяли на себе відповідальність за атаки на ресурси кількох штатів та низку аеропортів США.

Неназваний представник Мінфіну заявив, що новий, більш суворий підхід уряду до кібербезпеки, допоміг уникнути перебоїв.

23 жовтня стало відомо, що безпосередньо перед виборами група російських хакерів Killnet спробувала зламати сайт Кнесету.

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