"Помста за допомогу Ізраїлю Україні": російські хакери спробували атакувати сайт кнесету
Безпосередньо перед виборами, які відбудуться 1 листопада, група російських хакерів Killnet спробувала зламати сайт Кнесету
Про це повідомляє ізраїльський 12 канал.
Повідомляється, що група хакерів атакувала сайт Кнесету. Хоч фахівці з кібербезпеки змогли відбити атаку, але протягом кількох хвилин сайт був недоступний, а депутати не могли отримати доступ до робочої електронної пошти.
Також було наголошено, що атаку провела група зловмисників "Killnet", яка, як вважається, наближена до керівництва Росії. Хакери залишили послання, в якому пояснили, що цей напад був відповіддю на підтримку України.
Вони написали в Telegram: "Це помста за допомогу Ізраїлю Україні".
При цьому фахівці з кібербезпеки не виключають, що ця атака може бути пробною, а основний удар настане 1 листопада.
Відзначимо, що атака сталась після того, як в Ізраїлі повідомили про наявність доказів про використання іранських дронів в Україні.
- Нагадаємо, 21 жовтня Ізраїль завдав авіаудару по Сирії, внаслідок чого було зруйновано завод зі збору іранських безпілотників. За деякими даними, ці БПЛА мали в майбутньому бути доставлені до Росії.
- Також президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час візиту у Вашингтон представив президенту США Джо Байдену розвідувальні дані, які доводять, що Росія розмістила в Україні іранські дрони-камікадзе та зазначив, що українські цивільні гинуть внаслідок того, що Іран продає безпілотники Росії.
- Окрім цього напередодні стало відомо, що в Ірані вбито полковника і генерала корпусу вартових Ісламської революції. За даними ЗМІ, обидва в тому числі відповідали за постачання іранських дронів-камікадзе до РФ.
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