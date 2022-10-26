Свою заяву президент Ізраїлю зробив під час виступу на запрошення неурядової дослідницької організації "Атлантична рада" у Вашингтоні, повідомляє Голос Америки.

"Невинні цивільні особи в Україні гинуть та зазнають поранень та страждань від іранської зброї", – сказав президент Герцог, демонструючи фотографії дронів, які, за його словами, були збиті в Україні.

Він пояснив, що дрони, які були знайдені в Україні, такі самі, як і ті, що презентували на аукціоні в Ірані.

"Це – дрон "Шахід-136", який презентували на аукціоні в Ірані у грудні 2021 року, подивіться на хвіст та крила дрона, порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами. Та навіть шрифт – точнісінько такий самий", – зауважив ізраїльський президент.

Як повідомив Герцог, фотографії є лише частиною інформації з розвідувальних джерел, яка є у розпорядженні ізраїльської влади. Він заявив, що готовий представити всю інформацію, щоб "викрити брехню іранського режиму".

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що його країна не ігноруватиме близьку взаємодію Ірану та Росії

Резніков розповів, звідки іранські інструктори допомагають РФ атакувати Україну дронами

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb