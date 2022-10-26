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"Гинуть невинні цивільні особи": президент Ізраїлю у США показав докази застосування іранських дронів в Україні

26 жовтня, 2022 середа
13:12
Світ іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"

Українські цивільні гинуть внаслідок того, що Іран продає безпілотники Росії. На цьому наголосив президент Ізраїлю Ісаак Герцог, посилаючись на дані розвідки

Свою заяву президент Ізраїлю зробив під час виступу на запрошення неурядової дослідницької організації "Атлантична рада" у Вашингтоні, повідомляє Голос Америки.

"Невинні цивільні особи в Україні гинуть та зазнають поранень та страждань від іранської зброї", – сказав президент Герцог, демонструючи фотографії дронів, які, за його словами, були збиті в Україні.

Він пояснив, що дрони, які були знайдені в Україні, такі самі, як і ті, що презентували на аукціоні в Ірані.

"Це – дрон "Шахід-136", який презентували на аукціоні в Ірані у грудні 2021 року, подивіться на хвіст та крила дрона, порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами. Та навіть шрифт – точнісінько такий самий", – зауважив ізраїльський президент.

Як повідомив Герцог, фотографії є лише частиною інформації з розвідувальних джерел, яка є у розпорядженні ізраїльської влади. Він заявив, що готовий представити всю інформацію, щоб "викрити брехню іранського режиму".

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