Про це Резніков заявив у інтерв'ю Fox News.

За його словами іранські інструктори-оператори присутні у тимчасово окупованому Криму та Білорусі, звідки росіяни також запускають по Україні дрони-камікадзе.

"Впевнений, що вони також і в Білорусі, тому що іранські дрони застосовують із двох основних напрямків: з півдня – з Криму, і з півночі – з Білорусі. Вони використовують Білорусь як плацдарм", – сказав Резніков.

На уточнююче запитання, чи може він підтвердити, що особовий склад іранської армії є в Криму та Білорусі, міністр оборони відповів ствердно.

"Так, за даними нашої розвідки, це правда", – зазначив Резніков.

25 жовтня видання "Білоруський гаюн" повідомило, що іранські дрони можуть запускати з білоруської частини чорнобильської зони.

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