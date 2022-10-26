Резніков розповів, звідки іранські інструктори допомагають РФ атакувати Україну дронами
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що іранські інструктори присутні на території окупованого Криму та Білорусі, звідки допомагають РФ атакувати Україну дронами
Про це Резніков заявив у інтерв'ю Fox News.
За його словами іранські інструктори-оператори присутні у тимчасово окупованому Криму та Білорусі, звідки росіяни також запускають по Україні дрони-камікадзе.
"Впевнений, що вони також і в Білорусі, тому що іранські дрони застосовують із двох основних напрямків: з півдня – з Криму, і з півночі – з Білорусі. Вони використовують Білорусь як плацдарм", – сказав Резніков.
На уточнююче запитання, чи може він підтвердити, що особовий склад іранської армії є в Криму та Білорусі, міністр оборони відповів ствердно.
"Так, за даними нашої розвідки, це правда", – зазначив Резніков.
- 25 жовтня видання "Білоруський гаюн" повідомило, що іранські дрони можуть запускати з білоруської частини чорнобильської зони.
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