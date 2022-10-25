Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що його країна не ігноруватиме близьку взаємодію Ірану та Росії

Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, цитує The Jerusalim Post.

Він зазначив, що про ігнорування ситуації нині не йдеться. За його словами, Ізраїль щодня проводить оцінки збройного конфлікту.

"Частина роботи, яку ми виконуємо, пов’язана з дуже небезпечною близькістю, яка створюється між Росією та Іраном. Це не те, що ми збираємося ігнорувати або нічого не робити... Тому нам потрібно щодня переглядати ситуацію та реагувати", - наголосив Лапід.

Також він заявив, що наразі Ізраїль проводить тісні консультації з США щодо війни.

На питання про те, чому Ізраїль не постачає Україні системи ПРО, Лапід відповів, що "врівноважує два міркування". Одне з них стосується забезпечення постійної нацбезпеки Ізраїлю, інше ж - підтримки України та засудження анексії Росією територій України.

"Ми на боці України. Ми їх підтримуємо. Ми щойно проголосували в ООН, сказавши світові, що ми ніколи не приймемо анексію чотирьох регіонів. Ми досі єдина країна у світі, яка побудувала в Україні польовий госпіталь", - сказав Лапід.

25 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганцом.