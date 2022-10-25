Поки без зброї. Резніков вперше поговорив з міністром оборони Ізраїлю Ганцом

Про це Міністерство оборони України повідомляє у Телеграмі.

"Мав розмову з міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганцом. Ми обговорили безпекову ситуацію в Україні, а також шляхи подальшого розвитку нашої двосторонньої співпраці", - заявив Резніков.

Також міністри обговорили надання гуманітарної та медичної допомоги.

Ізраїльське видання Israel Hayom пише, що Ганц підтвердив неготовність постачати озброєння Києву.

Ізраїльський міністр звернув увагу на якісь експлуатаційні обмеження, через які Ізраїль не може послати системи ППО та іншу зброю, що вимагає Україна. Видання звертає увагу на те, що Україна просила в Ізраїлю озброєння, яке він не експортує.

Ганц висловив Резникову співчуття у зв'язку із загибеллю людей та гуманітарною кризою, яку переживає Україна через російську агресію. Глава Міноборони Ізраїлю наголосив, що його держава й надалі надаватиме гуманітарну допомогу Києву та підтримуватиме у питаннях захисту населення.

Нагадаємо, 19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна допоможе Україні розробити систему оповіщення для ППО, але не буде постачати зброю.

Напередодні The New York Times із посиланням на анонімного українського чиновника повідомив, що Ізраїль надав Києву розвідувальні дані для боротьби з іранськими безпілотниками, які Росія використовує для атак проти України.

24 жовтня українські євреї звернулися до влади та громадянського суспільства Ізраїлю із закликом "стати на світлу та справедливу сторону історії" й допомогти українцям у боротьбі з Росією, адже "намагання не розгнівати Росію не відрізняється від спроб задобрити терористів"

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