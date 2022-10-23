Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії, – SOHR
Авіаудар поблизу Дамаска в п'ятницю, 21 жовтня, повністю знищив лінію збірки іранських безпілотників
Про це йдеться у звіті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).
Зазначається, що удар був завданий по об’єкту, де зберігалися важливі деталі та матеріально-технічне обладнання для виготовлення безпілотників, які відправлялися до Сирії з Ірану.
Згідно з джерелами SOHR, військове матеріально-технічне забезпечення та обладнання, яке використовувалося для складання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеродрому Дімас у західному Ріфі Дімашк, було знищено після прямого обстрілу ізраїльськими ракетами. Радар і злітно-посадкова смуга також були обстріляні. Однак про жертви наразі не повідомляється.
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