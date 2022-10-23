Про це йдеться у звіті Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).

Зазначається, що удар був завданий по об’єкту, де зберігалися важливі деталі та матеріально-технічне обладнання для виготовлення безпілотників, які відправлялися до Сирії з Ірану.

Згідно з джерелами SOHR, військове матеріально-технічне забезпечення та обладнання, яке використовувалося для складання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеродрому Дімас у західному Ріфі Дімашк, було знищено після прямого обстрілу ізраїльськими ракетами. Радар і злітно-посадкова смуга також були обстріляні. Однак про жертви наразі не повідомляється.

20 жовтня Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників Росії для ударів по Україні.

21 жовтня ключові країни Європи закликали ООН розслідувати використання Росією дронів з Ірану для ударів по Україні.

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