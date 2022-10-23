Хакери опублікували ядерні документи Ірану
Цілу низку документів, що стосуються ядерної програми Ірану оприлюднила група хакерів Black Reward
Про це повідомило видання Iran International.
У п'ятницю, 21 жовтня, група заявила, що зламала систему електронної пошти іранської компанії Nuclear Power Production and Development, погрожуючи, що оприлюднить документи, якщо уряд Ісламської Республіки не звільнить усіх політв’язнів і затриманих протестувальників. Хакери заявили, що загалом отримали доступ до 50 ГБ даних.
Оскільки уряд проігнорував вимоги хакерів, вони почали публікувати дані в мережі.
"Опубліковані документи містять контракти іранської компанії з виробництва і розвитку атомної енергії з вітчизняними та зарубіжними партнерами, графіки управління та експлуатації Бушерської АЕС, ідентифікаційні дані та платіжні квитанції інженерів і співробітників компанії, а також паспорти й візи іранських і російських фахівців Бушерської електростанції", - йдеться в повідомленні групи в соціальних мережах.
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