Австралійські вчені з'ясували, що надмірний час перед екраном спричиняє погіршення когнітивних функцій

Про це повідомляє Science Alert.

У 2020 році у звіті Інституту освіти Гонського Університету Південного Вельсу було наведено тривожну статистику: близько 84 відсотків австралійських освітян вважають, що цифрові технології заважають у навчальному середовищі.

Нещодавнє опитування австралійських вчителів, проведене компанією Beyond Blue, визначило надмірний час, проведений перед екраном, другою за значущістю проблемою для молоді, одразу після проблем з психічним здоров'ям.

Згідно зі звітом Common Sense Media за 2021 рік, підлітки можуть проводити в середньому 5 годин 33 хвилини за екранними розвагами щодня, тоді як вони присвячують цьому цілих 8 годин 39 хвилин.

Сплеск використання екранів призвів до того, що у деяких людей, включаючи дітей, підлітків і дорослих, розвиваються залежності, пов'язані з екраном. Одним із прикладів є ігровий розлад, критеріям якого відповідають 2-3 відсотки людей.

Вплив екранів на наші когнітивні здібності, тобто навички мислення, такі як увага, пам'ять, мова та розв'язання проблем, викликав багато дискусій.

Деякі дослідники стверджують, що використання екранів може мати негативні наслідки, такі як проблеми зі здоров'ям, скорочення тривалості уваги та затримку розвитку.

Австралійські вчені провели метааналіз 34 досліджень, які вивчали різні форми використання екрана (включаючи ігри, перегляд інтернет-сторінок, використання смартфонів і соціальних мереж), і порівняли когнітивні показники людей з порушенням поведінки перед екраном з тими, хто не має такої залежності.

У всіх цих ретельно прорецензованих дослідженнях люди з порушеною поведінкою перед екраном постійно демонстрували значно гірші когнітивні показники порівняно з іншими.

Найбільше постраждала увага, а саме стійка увага, тобто здатність утримувати фокус на незмінному стимулі протягом тривалого періоду часу.

Друга найбільш помітна відмінність полягала у "виконавчому функціонуванні" - зокрема, в імпульсному контролі, тобто здатності контролювати свої автоматичні реакції.

Важливо, що ослаблена увага також ускладнює відмову від адиктивної поведінки, а отже, ускладнює розпізнавання того, коли використання екрана стало проблемою.