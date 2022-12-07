Австралійський суд оштрафував Uber на $14 млн за порушення законодавства захист прав споживачів

Про це повідомляє Reuters.

Uber оштрафували за накладання штрафів на своїх клієнтів за скасування поїздок в період з 2017 по 2022 роки, чого ніколи не відбувалося, а також за завищення цін під час деяких подорожей. Так суддя зазначив, що такими своїми діями компанія спотворює попит на свої послуги, зокрема може спонукати частину споживачів змінити своє рішення щодо скасувань поїздок.

Згодом компанія Uber опублікувала на своєму сайті допис, де вибачилася перед клієнтами за свої помилки. Також вона відзначила, що на підставі висловлених проблем внесла зміни в платформу.

Зазначають, що сума накладеного штрафу менша, порівняно з тою, яку просив накласти регулятор ринку Австралійської комісії конкуренції та споживачів. Так, згідно з доказами, які отримав суд, менше 1% користувачів австралійського Uber могли зазнати фінансових втрат через неправильний алгоритм та неправдиві дані в додатку для виклику таксі.

3 червня компанія Uber призупинила свою роботу в Женеві через рішення суду, яким її визнали роботодавцем.

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