Австрія долучилася до створення спецтрибуналу для РФ за війну проти України

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вдячний Австрії за приєднання до коаліції країн, які працюють над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. До складу основної групи вже входять 33 держави. Зі зростанням їхньої кількості зростає і віра в те, що керівництво Росії буде притягнуте до відповідальності", - написав Кулеба.

Раніше на конференції United for Justice обговорили формат спецтрибуналу для РФ.

Генпрокурор Андрій Костін повідомив про три варіанти створення спецтрибуналу, два з яких запропонувала Україна.