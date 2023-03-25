Австрія готова виконати рішення МКС та арештувати Путіна, - мін'юст

Про це повідомили у федеральному міністерстві юстиції Австрії у відповідь на запит щодо виконання країною ордеру МКС на арешт Путіна, пише Укрінформ.

"Австрія є учасницею Римського статуту. Це означає, що Австрія, як і всі інші договірні сторони, зобов'язана співпрацювати з МКС: ордери на арешт, видані Судом, повинні виконуватися, а особи, які розшукуються Судом, повинні бути заарештовані", - прокоментували у відомстві.

У міністерстві юстиції Австрії також вказали на те, що "у 2019 році (у справі щодо президента Судану Омара аль-Башира – ред.) МКС вже встановив в одній справі, що імунітету перед Судом не мають навіть глави держав".

"Ніхто не стоїть над законом, що конкретно означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не повинно бути", - наголосили в австрійському мін’юсті.