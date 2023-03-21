Кремль сприйняв ордер МКС на арешт Путіна як "найнеочікуваніший крок" Заходу і вбачає небезпеку навіть у СНД, - Медуза
Кремль виявився неготовим до видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна і не розуміє, як убезпечити його під час закордонних подорожей
Про це пише Медуза з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента РФ.
Джерела видання повідомили, що Кремль сприйняв ордер МКС як "найнеочікуваніший крок Заходу".
За даними Медузи, в 2023 році Кремль планував просувати образ Путіна як "борця із Заходом", "захисника країн Латинської Америки й Африки від колоніального гноблення" та "одного з головних лідерів багатополярного світу".
Проте це потребує закордонних візитів, а після видачі ордера на арешт міжнародним кримінальним судом Путіна можуть затримати у 123 країнах світу.
За словами джерел видання, відтепер навіть деякі країни СНД стали для Володимира Путіна зоною ризику - так, Римський статут ратифікував Таджикистан.
"Навіть СНД перестає бути безпечним простором", - зазначив співрозмовник видання.
Крім того, російська пропагандистська машина використовує подорожі Путіна для демонстрації того, що РФ має більше друзів, аніж ворогів.
"Обмеження закордонних візитів працюватимуть у протилежний бік. До ордера виїзди Путіна поєднувалися з поїздками лідерів закордонних країн у Москву. Тепер підтримати таку саму частоту зустрічей не вийде," - зазначив співрозмовник видання.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової у справі депортації українських дітей до РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.25
Купівля 38.25Продаж 39.01
-
EUR
Купівля 40.38Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе