Про це пише Медуза з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента РФ.

Джерела видання повідомили, що Кремль сприйняв ордер МКС як "найнеочікуваніший крок Заходу".

За даними Медузи, в 2023 році Кремль планував просувати образ Путіна як "борця із Заходом", "захисника країн Латинської Америки й Африки від колоніального гноблення" та "одного з головних лідерів багатополярного світу".

Проте це потребує закордонних візитів, а після видачі ордера на арешт міжнародним кримінальним судом Путіна можуть затримати у 123 країнах світу.

За словами джерел видання, відтепер навіть деякі країни СНД стали для Володимира Путіна зоною ризику - так, Римський статут ратифікував Таджикистан.

"Навіть СНД перестає бути безпечним простором", - зазначив співрозмовник видання.

Крім того, російська пропагандистська машина використовує подорожі Путіна для демонстрації того, що РФ має більше друзів, аніж ворогів.

"Обмеження закордонних візитів працюватимуть у протилежний бік. До ордера виїзди Путіна поєднувалися з поїздками лідерів закордонних країн у Москву. Тепер підтримати таку саму частоту зустрічей не вийде," - зазначив співрозмовник видання.