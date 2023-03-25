Ордер на арешт Путіна розпочне "велику закулісну дипломатичну битву", - Дмитро Кулеба
Після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна почнеться велика закулісна дипломатична битва за повагу до Римського статуту
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмови з журналістом Вадимом Карп'яком.
"Зараз почнеться велика закулісна дипломатична битва за повагу до Римського статуту. Тут же питання вже навіть не в Путіні чи Україні, а в тому, що якщо будуть відверто зневажати ордер МКС, то це розвалить МКС", - сказав Кулеба.
Тому, за словами міністра, сам Міжнародний кримінальний суд зацікавлений в дотриманні його актів. До того ж усі країни, які підтримують МКС, включаться в цю битву за забезпечення виконання ордера.
"Ясно, що ПАР не відмовиться від візиту Путіна, бо це їх союзник. Але, проігнорувати, я не думаю, що ПАР зможе відверто та зухвало його проігнорувати... Краще боротися зі спробами не виконати ордер, чим боротися за те, щоб такий ордер було видано" - зазначив Кулеба.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- За даними ЗМІ, Кремль виявився неготовим до видачі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна і не розуміє, як убезпечити його під час закордонних подорожей.
- 23 березня у Міжнародному кримінальному суді (МКС) висловили жаль з приводу погроз на адресу установи через ордер на арешт Путіна.
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