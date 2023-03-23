Про це повідомляє пресслужба МКС.

Президія Асамблеї держав-учасниць Римського статуту відреагувала на погрози на адресу МКС, а також заходи, оголошені проти його прокурора та суддів, залучених до видачі ордерів на арешт Путіна та дитячого омбудсмена РФ Львової-Бєлової.

"Президія висловлює жаль з приводу цих спроб перешкодити міжнародним зусиллям забезпечити відповідальність за дії, які заборонені загальним міжнародним правом", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що МКС, його обрані посадові особи та персонал мають потужну підтримку Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

"Ми підтверджуємо повну довіру до Суду як до незалежної неупередженої судової інституції та повторюємо нашу тверду прихильність підтримувати й захищати принципи та цінності, закріплені в Римському статуті, зберігати його цілісність. МКС втілює наше колективне зобов’язання боротися з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини. Як установа останньої інстанції Суд доповнює національні юрисдикції. Ми закликаємо всі держави поважати незалежність судів і прокуратури", - заявили у президії.

Відзначимо, Асамблея держав-учасниць Римського статуту є керівним наглядовим і законодавчим органом МКС. Вона складається з представників країн, які ратифікували цей документ або приєдналися до нього.

Як повідомлялось, слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора та трьох суддів МКС, які видали ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Ідеться про прокурора Каріма Ахмад Хана та суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айталу та Серхіо Херардіо Угальде.