Австрія посилила карантин для невакцинованих від COVID-19
Австрія посилить коронавірусні обмеження, позачергово вони будуть стосуватися лише невакцинованих
Про це повідомляє ЄП з посиланням на Local.
Обмеження почнуть діяти з 15 вересня. У Австрії зростають показники захворюваності та госпіталізацій.
Тести на антигени будуть дійсні тільки добу.
Канцлер Себастьян Курц заявив, що "відповіддю має бути вакцинація, а не ізоляція".
За його словами, ці заходи будуть застосовуватися тільки до нещеплених.
Невакциновані повинні будуть носити маски FFP2 в магазинах другорядної важливості, таких як магазини одягу, канцелярських товарів тощо.
Тим, хто пройшов вакцинацію, не потрібно буде носити маску.
Одна зміна, яка стосується як вакцинованих, так і нещеплених людей, полягає в тому, що маски FFP2 знову будуть необхідні в супермаркетах і громадському транспорті.
Курц оголосив, що кількість зайнятих ліжок повинна стати новим індикатором для обмежень.
Якщо протягом тижня досягається понад 15% заповнюваності, нещеплені люди більше не будуть допускатися в нічні клуби та на інші заходи.
Якщо показник виростає до 20%, тести на антигени більше не будуть дійсні для барів, ресторанів, тренажерних залів, перукарень та інших місць.
Для відвідування потрібен буде ПЛР-тест, сертифікат про вакцинацію або довідка про одужання.
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