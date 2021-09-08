Австрія посилила карантин для невакцинованих від COVID-19

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Local.

Обмеження почнуть діяти з 15 вересня. У Австрії зростають показники захворюваності та госпіталізацій.

Тести на антигени будуть дійсні тільки добу.

Канцлер Себастьян Курц заявив, що "відповіддю має бути вакцинація, а не ізоляція".



За його словами, ці заходи будуть застосовуватися тільки до нещеплених.

Невакциновані повинні будуть носити маски FFP2 в магазинах другорядної важливості, таких як магазини одягу, канцелярських товарів тощо.



Тим, хто пройшов вакцинацію, не потрібно буде носити маску.

Одна зміна, яка стосується як вакцинованих, так і нещеплених людей, полягає в тому, що маски FFP2 знову будуть необхідні в супермаркетах і громадському транспорті.

Курц оголосив, що кількість зайнятих ліжок повинна стати новим індикатором для обмежень.

Якщо протягом тижня досягається понад 15% заповнюваності, нещеплені люди більше не будуть допускатися в нічні клуби та на інші заходи.

Якщо показник виростає до 20%, тести на антигени більше не будуть дійсні для барів, ресторанів, тренажерних залів, перукарень та інших місць.



Для відвідування потрібен буде ПЛР-тест, сертифікат про вакцинацію або довідка про одужання.



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