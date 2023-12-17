Австрія схвалила 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії після того, як НАЗК призупинило статус спонсора війни для Raiffeisen Bank
У суботу, 16 грудня, Австрія схвалила 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії після того, як Україна виключила Raiffeisen Bank International зі списку міжнародних спонсорів війни
Нацагентство з питань запобігання корупції призупинило статус міжнародного спонсора війни для австрійської банківської групи Raiffeisen Bank. Про це йдеться на сайті НАЗК.
"Статус призупинено на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської Комісії", – йдеться у повідомленні.
У відповідь на це Австрія схвалила 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомляє Reuters.
Австрія наполягала на виключенні банку з українського списку "міжнародних спонсорів війни", який має на меті присоромити компанії, що ведуть бізнес в Росії та підтримують військові зусилля, наприклад, сплачуючи податки.
"Застереження Австрії щодо санкцій знято", - заявив дипломат ЄС.
Чорний список не має юридичної сили, але він має символічне значення, посилюючи тиск громадськості на Райффайзен з вимогою піти з Росії. Австрійський банк заявив, що готовий це зробити, але поки що цього не сталося.
Райффайзен мав намір відокремити свій російський бізнес, який забезпечує платіжну систему для сотень компаній у Росії, після того, як на нього почали тиснути міжнародні регулятори.
- У четвер, 14 грудня, лідери Євросоюзу погодили 12-й пакет санкцій проти Росії, однак Австрія заблокувала санкції, через Raiffeisen Bank.
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