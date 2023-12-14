Австрія блокує санкції проти РФ, вимагаючи виключити Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни, - Reuters
Австрія зажадала виключити Raiffeisen Bank з українського списку "спонсорів війни" в обмін на затвердження нового пакету санкцій ЄС проти РФ
Про це повідомляє Reuters.
За словами співрозмовників агентства, останні три тижні офіційні особи Австрії висловлювалися з приводу списку на зустрічах з чиновниками та дипломатами країн ЄС. У жовтні глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг розкритикував його на зустрічі європейських міністрів у Києві.
Представники Raiffeisen Bank також зустрічалися з Національним агентством України з питань запобігання корупції, яке поповнює список спонсорів війни. За даними джерел Reuters, вони обговорювали, як виключити RBI зі списку.
"Ми вважаємо несправедливим, що ми потрапили до цього переліку", - заявив агентству представник банку.
Reuters зазначає, що Raiffeisen Bank – єдина австрійська компанія в українському списку спонсорів війни. Хоча Австрія привселюдно підтримує Україну, кілька австрійських чиновників заявили, що не хочуть повністю розривати зв'язки з Росією.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Райффайзенбанк — дочірня структура Raiffeisen — став одним із ключових західних банків у РФ.
- 23 березня НАЗК внесло банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.
- У травні Raiffeisen Bank International відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Натомість австрійська група озвучила намір відокремити російський Raiffeisen зі складу та передати акціонерам.
- 29 вересня НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank та 5 грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни: рішення ухвалили за результатами переговорів.
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