Австрія блокує санкції проти РФ, вимагаючи виключити Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників агентства, останні три тижні офіційні особи Австрії висловлювалися з приводу списку на зустрічах з чиновниками та дипломатами країн ЄС. У жовтні глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг розкритикував його на зустрічі європейських міністрів у Києві.

Представники Raiffeisen Bank також зустрічалися з Національним агентством України з питань запобігання корупції, яке поповнює список спонсорів війни. За даними джерел Reuters, вони обговорювали, як виключити RBI зі списку.

"Ми вважаємо несправедливим, що ми потрапили до цього переліку", - заявив агентству представник банку.

Reuters зазначає, що Raiffeisen Bank – єдина австрійська компанія в українському списку спонсорів війни. Хоча Австрія привселюдно підтримує Україну, кілька австрійських чиновників заявили, що не хочуть повністю розривати зв'язки з Росією.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Райффайзенбанк — дочірня структура Raiffeisen — став одним із ключових західних банків у РФ.