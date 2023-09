Міжнародні спонсори війни: НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank та 5 грецьких компаній-перевізників. У чому причина

Про це інформує пресслужба НАЗК.

Зазначається, що серед грецьких компаній-перевізників, статус яких у переліку міжнародних спонсорів війни призупинили, опинилися: Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.

Вказано, що відповідне рішення ухвалили за результатами переговорів щодо співпраці з РФ, які провело НАЗК з представниками компаній та урядів країн.

"Агентство сподівається, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості Росії продовжувати війну", - йдеться у повідомленні.

Наразі ці 6 компаній матимуть тимчасово призупинений статус на порталі "Війна і санкції", в розділі "Міжнародні спонсори війни". Для подальшого виключення з переліку, вони повинні виконати ряд умов, серед яких:

вихід з російського ринку або припинення бізнесу з РФ;

надання реалістичного досяжного в короткостроковій перспективі плану виходу разом з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

призупинення всіх господарських операцій в Росії зі збереженням лише формальної присутності, обумовленими лише складнощами виходу.

"Агентство завжди відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку", - наголосили в НАЗК.