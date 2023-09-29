Міжнародні спонсори війни: НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank та 5 грецьких компаній-перевізників. У чому причина
Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило статус угорського OTP Bank та 5 грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни: рішення ухвалили за результатами переговорів
Про це інформує пресслужба НАЗК.
Зазначається, що серед грецьких компаній-перевізників, статус яких у переліку міжнародних спонсорів війни призупинили, опинилися: Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.
Вказано, що відповідне рішення ухвалили за результатами переговорів щодо співпраці з РФ, які провело НАЗК з представниками компаній та урядів країн.
"Агентство сподівається, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості Росії продовжувати війну", - йдеться у повідомленні.
Наразі ці 6 компаній матимуть тимчасово призупинений статус на порталі "Війна і санкції", в розділі "Міжнародні спонсори війни". Для подальшого виключення з переліку, вони повинні виконати ряд умов, серед яких:
- вихід з російського ринку або припинення бізнесу з РФ;
- надання реалістичного досяжного в короткостроковій перспективі плану виходу разом з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;
- призупинення всіх господарських операцій в Росії зі збереженням лише формальної присутності, обумовленими лише складнощами виходу.
"Агентство завжди відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку", - наголосили в НАЗК.
- 4 травня Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через діяльність у РФ та фактичне визнання "ЛДНР".
- 12 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.
- Пізніше стало відомо, що Україна та Угорщина ведуть перемовини після того, як Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.
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