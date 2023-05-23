Raiffeisen Bank International розробив спосіб покинути російський ринок, - Reuters

Про це інформує Reuters із посиланням на власні джерела.

Raiffeisen кілька місяців безуспішно намагався знайти покупця і зменшити зростаючий тиск з боку європейських чиновників та інвесторів, які вимагають його відходу з російського ринку. В результаті другий за величиною банк в Австрії почав готуватися до відокремлення російських активів.

Відокремлення бізнесу виявилося імовірнішим сценарієм, ніж продаж, оскільки будь-який потенційний покупець був стурбований західними санкціями, сказав агентству один зі співрозмовників.

"Raiffeisen продовжуватиме роботу над потенційними угодами, які призведуть до продажу або spin-off Райффайзенбанку в Росії", - сказав представник RBI.

Раніше глава Raiffeisen Йоханн Штробль припускав, що російський підрозділ буде виведений зі складу групи, якщо його не вдасться продати. Він також розповів, що банк отримав пропозицію обміняти російський бізнес на активи Sberbank Europe у країнах Європи.

Хоча ідея відокремлення користується повною підтримкою з боку уряду Австрії, банку все ще потрібно буде схвалення Європейського центрального банку, а також згоди Вашингтона, який зараз веде перевірку бізнесу Raiffeisen в Росії.