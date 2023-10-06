Австрія викликала посла Росії через обстріл Грози
МЗС Австрії викликало посла РФ Дмитра Любінського у зв'язку з ракетним ударом по кафе в селі Гроза на Харківщині, внаслідок чого загинуло 52 людини
Про це австрійське зовнішньополітичне відомство повідомило на своїй сторінці в соцмережі X.
"Посла Росії у Відні було щойно викликано через учорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
- 5 жовтня Росія обстріляла село Гроза Харківської області, внаслідок чого загинуло 52 людини. Окупанти поцілили в кафе, де на той час проходив поминальний обід.
- ООН направила групу для розслідування удару Росії по Грозі.
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