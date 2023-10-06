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Австрія викликала посла Росії через обстріл Грози

6 жовтня, 2023 п'ятниця
18:00
Світ Австрія

МЗС Австрії викликало посла РФ Дмитра Любінського у зв'язку з ракетним ударом по кафе в селі Гроза на Харківщині, внаслідок чого загинуло 52 людини

Про це австрійське зовнішньополітичне відомство повідомило на своїй сторінці в соцмережі X.

"Посла Росії у Відні було щойно викликано через учорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Новини
Австрія
Війна з Росією
Харківщина
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