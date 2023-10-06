Австрія викликала посла Росії через обстріл Грози

Про це австрійське зовнішньополітичне відомство повідомило на своїй сторінці в соцмережі X.

"Посла Росії у Відні було щойно викликано через учорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.