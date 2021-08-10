Австрія висловила протест Білорусі через затримання своїх журналістів у Мінську

Про це розповідає ABC.

Представник МЗС Австрії підтвердив затримання білоруськими силовиками кореспондента і оператора телерадіокомпанії ORF.



Кореспондента ORF Каролу Шнайдер та її оператора затримали в понеділок у Мінську, столиці Білорусі, і доставили до відділку поліції.



Мовник з посиланням на білоруську правозахисну групу заявив, що поліцейські в цивільному зупинили двох журналістів, коли вони брали інтерв’ю у місцевого жителя.

"Австрія відразу ж висловила протест проти цих дій білоруської влади. Затримання абсолютно неприйнятне для Австрії", - заявив представник МЗС.

Він додав, що Відень очікує від Мінська дотримання свободи ЗМІ та безперешкодної роботи журналістів у Білорусі.

У Білорусі заперечили затримання австрійських журналістів.