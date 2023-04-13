Про це повідомляє видання Kleine Zeitung.

Зазначається, що офіційний Відень вважає небезпечним намір КНР регулювати ШІ на основі місцевих ідеологічних засад.

"Заява Китаю про те, що він регулюватиме штучний інтелект на основі ідеологічних стандартів, є небезпечною з точки зору демократичної політики", - сказав державний секретар з цифровізації та телекому Австрії Флоріан Турскі.

За словами посадовця, ШІ не повинен слідувати будь-якій ідеології, встановленій державою. Якщо цей новий китайський регламент з'явиться і буде реалізований, на його думку, необхідно виключити системи штучного інтелекту, створені в Китаї, на ринку ЄС та заборонити їх у Європі.

Крім того, Австрія закликає Єврокомісію оперативно підготувати загальноєвропейський регламент регулювання штучного інтелекту.