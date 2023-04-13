Австрія закликала заборонити китайські системи штучного інтелекту в ЄС
Державний секретар з цифровізації та телекому Австрії звернувся до Єврокомісії із пропозицією заборони китайських систем генеративного штучного інтелекту. Раніше в Пекіні повідомили, що Китай регулюватиме ШІ на основі ідеологічних стандартів
Про це повідомляє видання Kleine Zeitung.
Зазначається, що офіційний Відень вважає небезпечним намір КНР регулювати ШІ на основі місцевих ідеологічних засад.
"Заява Китаю про те, що він регулюватиме штучний інтелект на основі ідеологічних стандартів, є небезпечною з точки зору демократичної політики", - сказав державний секретар з цифровізації та телекому Австрії Флоріан Турскі.
За словами посадовця, ШІ не повинен слідувати будь-якій ідеології, встановленій державою. Якщо цей новий китайський регламент з'явиться і буде реалізований, на його думку, необхідно виключити системи штучного інтелекту, створені в Китаї, на ринку ЄС та заборонити їх у Європі.
Крім того, Австрія закликає Єврокомісію оперативно підготувати загальноєвропейський регламент регулювання штучного інтелекту.
- Вашингтон досліджує можливі заходи для регулювання систем штучного інтелекту (ШІ), як от ChatGPT, оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.
- У Китаї заборонили користування чат-ботом зі штучним інтелектом Chat-GPT, а регуляторам наказали не пропонувати його послуги, зважаючи на нецензуровані відповіді на запитання користувачів.
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