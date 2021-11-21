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Австрія закрила в'їзд для іноземних туристів

21 листопада, 2021 неділя
21:01
Світ Австрія, локдаун

Із понеділка, 22 листопада, Австрія закриває в'їзд для іноземних туристів через оголошений у країні локдаун

Про це повідомляє посольство України в Австрії у facebook. 

Зазначається, що через запроваджений на території Австрії локдаун з 22 листопада поїздки до країни з туристичною метою будуть неможливими.

"Починаючи з 22 листопада 2021 року на території Австрії діє загальнодержавний карантин для усіх категорій громадян. Через закриття готелів, хостелів, торгових центрів, кафе та ресторанів поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими", - нагадали у посольстві. 

У дипломатичному представництві зауважили, що українці можуть в’їхати до Австрії, якщо мають поважні причини - відвідування родичів, лікування, сімейні обставини, службові поїздки.

Для таких осіб в’їзд без реєстрації та без карантину можливий із сертифікатом про повну вакцинацію однією з визнаних в країні вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду. Сертифікат про вакцинацію вважається дійсним дев'ять місяців після останньої дози вакцинації.

Також можна в’їхати без карантину з підтвердженням про одужання після захворювання на COVID-19 - медичною або офіційною довідкою про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів.

В українському посольстві зазначили, що сертифікати вакцинації чи одужання у додатку "Дія", паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом та паперові свідоцтва від сімейного лікаря визнаються австрійською стороною, однак, вони мають бути оформлені виключно англійською або німецькою мовою із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини.
 

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Австрія
туристи
Коронавірус
COVID-19
локдаун
посольство України
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