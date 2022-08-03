"Авто дуже круте": нацгвардійці показали, як тестують мобільні баггі VOLS від столичних волонтерів
Гвардійці Північного об’єднання Національної гвардії України показали, як тестують мобільні баггі VOLS, які власноруч зібрали й передали їм столичні волонтери
Відео "тест-драйву" опублікували на facebook-сторінці Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України.
Баггі VOLS – це невеличкі, але маневрені всюдиходи, які виконують завдання легкої військової техніки та допомагають підвищити мобільність, дають змогу скоротити втрати особового складу й забезпечити серйозну перевагу захисникам України. Вони підходять і для штурму, і для захисту, а також є найкращим вибором для снайперів та медиків, – зазначають гвардійці.
Бензобак унікальної форми та невеликий двигун забезпечують для цих автівок понад 500 кілометрів без дозаправлення. Окрім того, в них є спеціально обладнана розкладна секція, яку можна використовувати для евакуації поранених бійців чи для перевезення необхідного спорядження й боєкомплекту.
"Авто дуже практичне, воно круте. Ми тепер з легкістю за будь-якої погоди зможемо доставляти боєприпаси, продовольство. Наші хлопці не залишаться без підтримки. Дякуємо за це авто, все буде Україна! За нами перемога", – кажуть нацгвардійці.
Довідково. Баггі VOLS розробив підприємець з Буковини Володимир Садик після повномасштабного російського вторгнення в Україну, щоб задовольнити потреби Збройних Сил України у швидких і маневрових транспортних засобах, які дозволяють вести розвідку та оперативно завдавати ударів по супротивнику. Баггі збирають із запчастин до автомобілів ВАЗ, тож він має низьку собівартість, а також є простим в обслуговуванні та ремонті.
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