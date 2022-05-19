Автогаз подорожчав за день на гривню після того, як уряд скасував регулювання цін
Середня вартість скрапленого газу на АЗС зросла на 90 коп. до 37,58 грн за літр станом на 19 травня
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише enkorr.
Згідно з даними групи, середня вартість газу на АЗС з 18 по 19 травня зросла на 90 коп., до 37,58 грн за літр.
Так, на АЗС SOCAR ціна виросла на 3 грн, до 37,48 грн за літр, на ОККО і WOG автогаз піднявся в ціні на 1 грн, до 37,99 грн і 38,98 грн за літр відповідно.
Також на гривню подорожчав газ на KLO, "Автотранс" і BVS – до 39 грн, 38,98 грн і 38,99 грн за літр відповідно.
Крім того, на 0,5-3,5 грн/л подорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", Chipo, "Укрнафта" та інших.
При цьому 19 травня Кабінет міністрів оприлюднив постанову про скасування регулювання цін на пальне. Таке рішення уряд ухвалив 17 травня.
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