Автогаз подорожчав за день на гривню після того, як уряд скасував регулювання цін

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише enkorr.

Згідно з даними групи, середня вартість газу на АЗС з 18 по 19 травня зросла на 90 коп., до 37,58 грн за літр.

Так, на АЗС SOCAR ціна виросла на 3 грн, до 37,48 грн за літр, на ОККО і WOG автогаз піднявся в ціні на 1 грн, до 37,99 грн і 38,98 грн за літр відповідно.

Також на гривню подорожчав газ на KLO, "Автотранс" і BVS – до 39 грн, 38,98 грн і 38,99 грн за літр відповідно.

Крім того, на 0,5-3,5 грн/л подорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", Chipo, "Укрнафта" та інших.

При цьому 19 травня Кабінет міністрів оприлюднив постанову про скасування регулювання цін на пальне. Таке рішення уряд ухвалив 17 травня.

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