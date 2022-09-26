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АвтоКрАЗ Жеваго передав броньований автомобіль-розміновувач для ДСНС України

26 вересня, 2022 понедiлок
10:48
Економіка

Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України виконують щоденну надскладну роботу з розмінування територій України та ліквідовують наслідки перебування ворога в населених пунктах

Рятувальники знешкоджують снаряди та бомби, досліджують величезні території на предмет знаходження вибухонебезпечних предметів. Ця робота не може бути ефективною без використання сучасної техніки й обладнання.

До Дня працівників цивільного захисту України (Дня рятівника) працівникам ДСНСУ в Полтаській області завод АвтоКрАЗ, де Костянтин Жеваго є найбільшим акціонером, передав броньований автомобіль Shrek-RCV для виконання робіт з розмінування. Підприємство зробило це разом із Благодійнім фондом Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Компанії Ferrexpo. Вартість розміновувача становить понад 16 млн гривень. 

Виробник автомобіля, українська компанія АвтоКрАЗ, створив багатоцільовий броньований автомобіль високої прохідності, призначений для виконання завдань з оперативного транспортування фахівців, а також вантажів, устаткування та необхідного обладнання для розмінування територій. Автомобілі цього класу зарекомендували себе як високоякісна техніка під час виконання бойових задач і мають безліч позитивних відгуків як від захисників нашої держави, так і від закордонних спеціалістів. 

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін висловив подяку  компанії АвтоКрАЗ, яка підтримує з першого дня наших військових та пожежників, і передає техніку на Схід України, в Харківську та інші області. "Дякую за підтримку", - додав Дмитро Лунін. 

"Сьогодні Благодійний фонд Полтавського ГЗК Компанії Ferrexpo, засновниками якого є Костянтин Жеваго та Віктор Лотоус, долучився до передачі для потреб ДСНС у Полтавській області автомобіля для розмінування територій, який наразі є дуже актуальним. Ми маємо на території України багато боєприпасів. І саме цей автомобіль буде допомагати утилізувати їх в найбільш безпечний спосіб для персоналу служби", - повідомив Юрій Химич, генеральний директор Біланівського ГЗК та керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні. 

Роман Черняк, Генеральний директор ПрАТ "АвтоКрАЗ" також привітав рятувальників з професійним святом. "Ми завжди з вами. Ми завжди будемо робити техніку для вас, щоб ви берегли своє життя, рятуючи нас, ліквідовуючи надзвичайні ситуації. Бережіть себе, а ми допоможемо", - повідомив він. 

Рятувальники з Полтавщини зараз працюють на багатьох територіях: Ніжин, Харків, Донецька та інші області. Персонал почав звикати до такої роботи, з якою він раніше не стикався. І дуже важливо забезпечити працівників відповідною технікою високої якості.  

"Перш за все хочу подякувати керівництву АвтоКрАЗу та компанії Феррекспо за наданий благодійний внесок для ДСНСУ в  Полтавській обл. Даний автомобіль конче необхідний, тому що буде проведено дуже багато піротехнічних робіт на всій території України. Цей автомобіль призначений саме для такої роботи. Він броньований, тому особовий склад буде відчувати себе впевнено та захищено. Цим автомобілем також можна евакуювати населення з відповідних територій", - відмітив  Володимир Салогуб, начальник управління ДСНСУ в Полтавській області.

Компанії АвтоКрАЗ та Ferrexpo продовжують активно слідкувати за ситуацією в Україні, вивчати потреби держави та населення й надавати підтримку там, де вона найбільше потрібна. Допомога соціально відповідального бізнесу наразі вкрай важлива для перемоги України.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміумклас для металургійної промисловості, які порівняно з  використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.

Довідка про АвтоКрАЗ:

— єдиний виробник в Україні вантажівок, що має замкнутий технологічний цикл виробництва;
— головне підприємство групи "КрАЗ".

"АвтоКрАЗ" виробляє широку гаму вантажних автомобілів і запасних частин до них, а також причепи та напівпричепи.  Модельний ряд бренду "КрАЗ" налічує 33 базові моделі, майже 350 модифікацій і понад 1500 комплектацій дво-, три- і чотиривісних вантажівок із різними компонувальними рішеннями. Це — автомобілі-самоскиди, сідельні тягачі, бортові автомобілі, лісовози й сортиментовози, автомобільні шасі під монтаж різного спецобладнання, причепи та напівпричепи.

Виробництво автомобілів КрАЗ націлене на основні сегменти ринку: будівництво, дорожнє і комунальне господарства, гірничодобувну і лісозаготівельну промисловість, нафтогазовий комплекс, збройні сили та підрозділи з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Вантажівки КрАЗ відповідають сучасним вимогам міжнародних стандартів із екологічної та дорожньої безпеки. Система менеджменту якості "АвтоКрАЗ" сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту IATF 16949:2016 "Фундаментальні вимоги до системи менеджменту якості для виробництва автомобільної промисловості та організацій, які виготовляють відповідні сервісні частини".

Вантажівки КрАЗ відомі своїми міццю, надійністю і простотою в експлуатації та ремонті більш ніж в 70 країнах світу. На стійкість і витривалість їх перевірив час і мільйони кілометрів доріг та бездоріжжя, суворий клімат усіх континентів.

війна з Росією
Костянтин Жеваго
ДСНС
Ferrexpo
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