Автомати, набої, гранати, міна та ракета: на Київщині у працівника військкомату під час обшуків виявили цілий арсенал

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, підозрюваний незаконно зберігав зброю та боєприпаси.

"Проведено 22 обшуки в квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. Вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброї, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення. Встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до вказаного правопорушення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.