Автомобілі КрАЗ стали невід’ємною частиною параду до 30-річниці проголошення незалежності України

Про це повідомляє телеканал Еспресо.TV.



У Києві відбувся парад присвячений до 30-річниці незалежності України. Це був один із найдовших парадів в новітній історії України і тривав дві години п’ятнадцять хвилин. В ньому взяли участь 5 тис військовослужбовців, 100 літаків та гвинтокрилів та 400 одиниць військової техніки.



Всі види військ Збройних сил України взяли участь у урочистому параді, а також над Києвом пролетів найбільший у світі транспортний літак Ан-225 “Мрія”. На завершення параду група винищувачів Міг-29 випустили дим кольорах національного прапору України. Також в параді взяли участь оркестр від ВПС США, літаки НАТО та окремі підрозділи Збройних сил партнерів України, зокрема Естонії, Латвії, Швеції, Молдови, Латвії, Польщі, Канади та Великобританії.



Серед параду військ та військової техніки, яка знаходиться на озброєнні ЗСУ були присутні бойові броньовані машини виробництва Кременчуцького автомобільного заводу. На сьогодні КрАЗ виробляє бортові, шасі, тягачі та броньовані види військової техніки. A також – різноманітні моделі автокранів, паливозаправників, екскаваторів, банно-пральних комплексів, водовозів, вахтові, командно штабних машин, пересувних майстерень, евакуаторів, рефрижератори, контейнеровозів, носії для ракетних комплексів, артилерійських установок, та інші – всього більше 50 найменувань військової техніки.



Сильні, витривалі, надійні та невибагливі - все, що потрібно знати про автомобілі виробництва КрАЗ .В основі інтересу до автомобілів КрАЗ з боку військових — високі технічні та експлуатаційні характеристики українських всюдиходів.



Автомобілі КрАЗ служать в арміях 36 країн світу, в числі яких ВС України, Грузії, Іраку, Єгипту, Індії, Ємену, Анголи, Нігерії. Вони перевозять особовий склад військових підрозділів і різні вантажі, транспортують артилерійські системи та причепи повною масою від 12 до 75 тонн.