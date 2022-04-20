Автор "Свінгерів" та "Ідентифікації Борна" Дуглас (Даг) Лайман зніматиме документальний фільм про війну в Україні
"Я не можу повірити, що це 2022 рік", - сказав всесвітньо відомий режисер, побувавши у зоні недавніх бойових дій
Про це написав в Instagram пресофіцер Сухопутних військ Ілля Євлаш, що супроводжував Дага Лаймана у його творчому відрядженні та на зйомках.
"Як сказав Даг, "I can’t believe that this is 2022" ("Я не можу повірити, що це 2022 рік". - Ред.). Але, на жаль, це справді так. Результатом сьогоднішньої роботи залишились задоволені всі. Тож тепер чекаємо, коли цей матеріал побачить увесь світ", - написав Ілля Євлаш.
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