Про це написав в Instagram пресофіцер Сухопутних військ Ілля Євлаш, що супроводжував Дага Лаймана у його творчому відрядженні та на зйомках.



"Як сказав Даг, "I can’t believe that this is 2022" ("Я не можу повірити, що це 2022 рік". - Ред.). Але, на жаль, це справді так. Результатом сьогоднішньої роботи залишились задоволені всі. Тож тепер чекаємо, коли цей матеріал побачить увесь світ", - написав Ілля Євлаш.





