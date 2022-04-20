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Smoke on the Water. Гурт Deep Purple потролив загибель флагмана російського флоту крейсера "Москва"
Музиканти опублікували картину українського художника Владислава Шерешевського Smoke on the Water (назва однієї з композицій Deep Purple)
Роботу Шерешневського Deep Purple опублікували на своїй Facebook-сторінці.
Причому, слово "Москва" музиканти написали через А, - імітуючи московську вимову.
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