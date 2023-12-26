Автори закону про мобілізацію мають чітко пояснити свою позицію щодо норм, - нардеп Цимбалюк
Народний депутат України Михайло Цимбалюк сумнівається, що саме в такій редакції закон про мобілізацію буде проголосований
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Дуже цікаво, хто автори закону про мобілізацію, хто його писав. Тому що робоча група з-поміж народних депутатів, до якої входять представники всіх фракцій груп BP, а також представники Міноборони та інших Сил безпеки не обговорювали на робочих групах саме такий варіант. Через це ми очікуємо пояснень. Сумніваюсь, що саме в такій редакції законопроєкт має шанс бути проголосований. Однозначно він потребує доопрацювання", - наголосив Цимбалюк.
Народний депутат України Михайло Цимбалюк також додав, що у проєкті закону про мобілізацію усі норми підлягатимуть ґрунтовному обговоренню й поясненню авторів.
"Там є багато речей, які потребують пояснення, і насамперед військовим. Мова йде про накладення обмеження за те, що людина не з'явилася в центр комплектування, то на неї накладається обмеження щодо виїзду за кордон, хоча це обмеження вже є. Люди призовного віку не можуть виїхати за межі держави. І інші речі - це арешт банківських рахунків, тобто може постраждати банківська система. Також припиняється виплата соціальних виплат, а це порушення Конституції. Ці норми підлягатимуть ґрунтовному обговоренню й поясненню авторів. Важливо, щоб ті люди, які готували такі пропозиції могли дати відповіді", - зазначив Цимбалюк.
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