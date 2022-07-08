Авторкою дизайну нової євромонети в Естонії "Слава Україні" стала біженка з Харкова
Нову пам’ятну євромонету в Естонії з надписом "Слава Україні" розробила біженка-харків’янка Дарія Тітова
Про це інформує ВВС.
В Естонії з’явилася нова пам’ятна євромонета з відчеканеним написом "Слава Україні" на звороті. Зображення цієї монети у своєму Твіттері опублікувала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
Прем'єр-міністерка уточнила, що естонський Центробанк запустить "українські євро" у вільний обіг. Як і те, що дизайн монети розробила біженка з Харкова Дарія Тітова
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