Авторкою дизайну нової євромонети в Естонії  "Слава Україні" стала біженка з Харкова

Про це інформує ВВС.

В Естонії з’явилася нова пам’ятна євромонета з відчеканеним написом "Слава Україні" на звороті. Зображення цієї монети у своєму Твіттері опублікувала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Прем'єр-міністерка уточнила, що естонський Центробанк запустить "українські євро" у вільний обіг. Як і те, що дизайн монети розробила біженка з Харкова Дарія Тітова

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